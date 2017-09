Voici la prochaine édition Samaïn Fest qui se déroulera le 27 et 28 octobre à la Mezière - Salle Cassiopée (35) : Bölzer, Adx, Mars Red Sky, Belenos, Hexecutor, Brieg Guerveno, Skelethal, Red Dawn, Big Sure, Hürlement, Atrocia, Deathcode Society, Yugal. Plus d'infos sur l'event FB.