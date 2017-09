Today Is The Day sera en Europe cet automne pour fêter les 20 ans et jouer en intégralité leur album culte Temple Of The Morning Star. Ils seront accompagnés de Tombs.

29/09 Winterthur - Gaswerk (Suisse)

30/09 Liège - La Zone(Belgique)

09/10 Lyon - Le Farmer (Event FB)

10/10 Montpellier - The Black Sheep (Event FB)

17/10 Lausanne - Le Romandie Rock Club (Suisse)