Dimanche 03 septembre 2017 Hotel Books (Emo / Post-Hardcore - US) sortira son prochain disque, Equivalency, le 27 octobre chez Invogue Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le titre Celebration se visionne dans la suite.

01. From Porterville

02. Van Nuys

03. Violent Smile

04. Celebration

05. Fears We Create

06. I Knew Better, But Did Nothing

07. Take Very Little

08. Where I Am Lyrics

09. I'm Almost Happy Here

10. With Love



