Collective: The Shape Of He To Come le nouveau Botanist est en écoute intégrale sur bandcamp. Le groupe sera en tournée dès ce mois-ci en Europe :

22/09 Gent - Asgaard (Belgique)

30/09 Paris - Les Mains d'Oeuvre (Event FB / Billetterie)

01/10 Toulouse - La Cave à Rock

04/10 Genève - La Reliure (Suisse) (Event FB)

05/10 Neuchatel - Queen Kong Club (Suisse) (Event FB)