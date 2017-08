Jeudi 31 août 2017

A Fond d'Cale Prod lance son Bandcamp et y mettra ses différentes sorties en prix libre (l'intégralité de l'argent récolté sera reversé à des assos de protection animale, ou de défense des droits humains). Pour le moment, le label a sorti le split LORA / The Ultimate Screamo Band, le dernier Coma Regalia et le split TDOAFS / Duct Hearts.