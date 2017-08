Jeudi 31 août 2017

Bleakness (avec des membres d'Amanda Woodward, Chaviré, Exhaustion) va sortir prochainement un ep, Ruined Fate, via Destructure Records et Analogue Profusion Records. Il a été enregistré au Swan Sound Studio, mixé par Antoine Gandon (Heavy Heart, Verbal Razors) et masterisé par Daniel Husayn au North London Bomb Factory. Il s'écoute en intégralité par ici.