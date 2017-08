Jeudi 31 août 2017

Live Report : Comme chaque année nous étions au Ieperfest. Voici notre ressenti sur cette 25ème édition : "« Hardcore is not a music style, it's a way of life ». Plusieurs fois répétée au cours du weekend, cette phrase ne saurait mieux définir ce qu’est désormais devenu le Ieperfest. Là où l’année dernière le festival donnait l’impression de se chercher, une certaine forme d’harmonie a été trouvée [...]"