Concerts du Jour :

- Ce soir, les Lords of Altamont seront au Point Ephémère (200 quai de Valmy, 75010 Paris). Toutes les infos sont sur l'event FB et les places en vente par là.

- Eisbrecher et Unzucht jouent ce soir au Trabendo de Paris. Event FB / Billetterie.

- Sidilarsen fête ses 20 ans avec un concert spécial au Bikini (Toulouse), avec des guests surprises et une captation pour un futur DVD. Black Bomb A, Gorod, Severny Flot, et DJ Mulot complètent l'affiche. Plus d'infos ici et places dispo là.