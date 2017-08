Mercredi 30 août 2017

Metalorgie Fest : les 12 et 13 mai derniers, Metalorgie organisait à Glazart deux soirées aux résonances Black, Death, Grindcore et Thrash. Au programme, Plebeian Grandstand, Moonreich, Regarde Les Hommes Tomber, ainsi que Lock Up, Power Trip, Brujeria, et les papas de Napalm Death. Forcément ça donne du gros son, de la sueur et une ambiance surchauffée, retranscrite à merveille dans cet aftermovie. Un grand merci à Brian Ravaux, Guillaume Quincy et William Vogenhauer pour leur travail de qualité !