Dimanche 27 août 2017 The Bombpops (Pop Punk / Rock) seront en tournée Européenne. Toutes les dates en commentaires. 28.09.17 TBA TBA

29.09.17 ITA Savona Beer Room

30.09.17 TBA TBA

01.10.17 TBA TBA

02.10.17 SUI Zürich Hafenkneipe

03.10.17 GER Mannheim Kurzbar

04.10.17 GER Düsseldorf Pitcher

05.10.17 BEL Mechelen Kamikaze

06.10.17 TBA TBA

07.10.17 FRA Montbeliard Atelier des Moles

08.10.17 FRA Paris Mecanique Ondulatoire

09.10.17 GBR Norwich Owl Sanctuary

10.10.17 GBR Grimsby Yardbird Rock Club

11.10.17 GBR Northwich Salty Dog

12.10.17 GBR Derby Hairy Dog

13.10.17 GBR Stafford The Cellar Bar

14.10.17 GBR Redditch The Railway Inn

15.10.17 GBR London New Cross Inn

16.10.17 BEL Namur Le Temple

17.10.17 TBA TBA

18.10.17 ITA Bassano del Grappa Luca´s Bar

19.10.17 ITA Milano Spazio Ligera

20.10.17 ITA Treviso Home Rock Bar

21.10.17 AUT Linz Auerhahn

22.10.17 GER München Rumours Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►