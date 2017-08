Jeudi 24 août 2017

Le Crossroads Festival se tiendra du 14 au 17 septembre 2017 à Roubaix.

Au programme : 33 showcases (des concerts courts de 30 minutes) d'artistes éclectiques et indépendants venus de France, de Belgique et du Luxembourg, ainsi que des rencontres professionnelles (ateliers, forums, speed meetings...) autour des développeurs d'artistes et de l'export à l'international.

Durant les quatre jours du festival, côté metal et rock, vous pourrez retrouver notamment The Lumberjack Feedback (metal), Radical Suckers (punk hardcore), Le Duc Factory (rock psyché), JojoBeam (noise rock), Nine Million Witches (stoner rock) ou encore Grindi Manberg (pop psyché). Toutes les infos sur le site du festival.