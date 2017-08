La TurboParis Party #2 aura lieu les 22 et 23 septembre 2017. Cet évènement est organisé par les Turbojugend Paris FTW et Paris TNA, avec au programme :

- 22/09 : M26-7, Brigitte Bop et Holy Holster en concert au Dr Feelgood les Halles (Paris)

- 23/09 : Gutless Hyde, Whacks et Christmas en concert à la Mécanique Ondulatoire (Paris).

Toutes les infos se trouvent sur l'event FB et les résas sont ouvertes sur Yesgolive.

D'autres festivités seront prévues durant le weekend et c'est bien sûr ouvert à tous et pas seulement aux membres des Turbojugend !