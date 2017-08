Mercredi 23 août 2017 Commuovere, dont on vous parlait il y a peu avec leur dernier ep, Du Besoin De Disparaître De Soi, vient d'annoncer qu'ils se séparent. Leur message se lit dans la suite. Nous sommes sincèrement désolé.e.s, mais dû à de récents évènements, Commuovere ne sera plus.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont permis de nous rendre jusqu'ici. Vous êtes si nombreux et nombreuses à compter pour nous. Et sans vos sourires, vos larmes, nous n'aurions jamais rien pu achever.

Nous espérons rester dans vos coeurs, et vous resterez dans les nôtres.

