Mardi 22 août 2017 Throane (Black Metal Indus avec Dehn Sora d'Ovtrenoir, Treha Sektori) sortira son prochain disque, Plus Une Main A Mordre, le 20 octobre chez Debemur Morti Productions. Pochette et tracklist à découvrir dans la suite.

01. Aux Tirs Et Aux Traits

02. Et Ceux En lesquels Ils Croyaient

03. À Trop Réclamer Les Vers

04. Et Tout Finira Par Chuter

05. Mille Autres

06. Plus Une Main À Mordre



Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►