WTF : Grum Lee vient de mettre en ligne deux medleys qu'il a joués lors de son concert au Klub en première partie de Night Demon. Le premier est consacré à Slayer et le second à Metallica, chacun compte des extraits de 5 titres différents (à vous de les reconnaître) avec des passages chantés en français et des percus assurées par Cadjoleene. Tout ça s'écoute sur Soundcloud ici et là.