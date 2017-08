Altarage (Black/Death - Espagne) sortira son second opus, Endinghent, via Underground Activists le 13 octobre. Pochette et tracklist à découvrir par ici. Fold Eksis, un premier extrait, est en écoute par là.



01. Incessant Magma

02. Spearheaderon

03. Cataclysmic Triada

04. Fold Eksis

05. Rift

06. Orb Terrax

07. Weighteer

08. Barrier