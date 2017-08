Samedi 19 août 2017 Sleeping Romance (Metal Symphonique - Italie) sortira son premier album, Alba, le 3 novembre chez Napalm Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Overture - Twilight

02. Where The Light Is Bleeding

03. Lost In My Eyes

04. Touch The Sun

05. Forgiveness

06. My Temptation

07. Across The Sea

08. Everything Behind

09. Through The Looking Glass

10. Alba

11. Underture - Daylight



