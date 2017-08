Lustre (Black Metal Atmosphérique - Suède) sortira son prochain disque, Still Innocence, le 3 novembre chez Nordvis Produktion. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Nestle Within est en écoute par ici.



01. Dreaded Still

02. Nestle Within

03. Let Go Like Leaves Of Fall

04. Reverence Road

05. Without End