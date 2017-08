Samedi 19 août 2017

Low Estate (truc méchant avec des membres de Red Sparowes, Sannhet, Orchid et The Year Is One) sortira son premier album, The Covert Cult Of Death le 22 octobre via The Flenser. Dwid Hellion (Integrity), David Castillo (Primitive Weapons) et Zachary Lipez (Publicist UK) y feront des apparitions. Le morceau The Rope est en écoute dans la suite.