Dimanche 20 août 2017

Interview : Du 21 août au 3 septembre 2017, le café-concert nantais La Scène Michelet fête ses 10 ans d'existence (retrouvez la programmation complète dans l'article). Un lieu qui nous est particulièrement cher puisqu'on y organise régulièrement nos soirées Stoned Orgies (en collaboration avec les Stoned Gatherings) ou encore le Metalorgie Fest. Nous avons donc tenu à échanger avec son fondateur, directeur, programmateur et fan de Renaud, Olivier Piard, pour évoquer ses souvenirs, ses projets à venir, les difficultés et les joies que son "bébé" a pu lui apporter... car il existe malheureusement de moins en moins de lieux faisant la promotion des musiques Rock / Metal avec autant d'envie et de professionnalisme que celui-ci en France. [...]