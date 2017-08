Jeudi 17 août 2017

Suite au décès de Chester Bennington : Linkin Park a vu les ventes de ses albums exploser aux USA :

- Minutes To Midnight est devenue 4 x platine (il l'était 2 fois)

- A Thousound Suns est devenu platine (il était or)

- Hybrid Theory est devenu 11 fois platine (il l'était 10X, soit album de diamant)

- Living Things est devenu platine (il était or)

- Meteora est devenu 7 x platine (il l'était 4x)

- Collision Course est devenue double platine (il l'était une fois)

A savoir, aux USA : platine signifie 1 000 000 d'albums, or signifie 500 000 ventes.