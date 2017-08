Jeudi 17 août 2017

Plusieurs groupes / musiciens ricains (ou pas d'ailleurs) ont réagi aux manifestations des crétins racistes (pléonasme?) à Charlottesville et des réactions de Donald Trump qui continue de creuser le vide :

- Jesse Leach (Killswitch Engage) a appelé tous les musiciens à réagir face à ce qui se passe aux USA, à s'indigner que le racisme s'accepte bien plus facilement qu'il y a quelques années.

- Napalm Death va reverser 10$ pour chaque T-shirt "Nazi Punks Fuck Off" vendu ici à des associations de lutte pour les liberté individuels et SPLC qui milite et surveille les groupes d'extrême droite.

- Anti Flag a sorti un titre nommé Racists

- Kerry King (de Slayer) a déclaré avoir écrit un titre pour le prochain album du groupe qui parlera de Trump et du parti Républicain (et pas en bon terme), ce n'est pas un relation directe avec les événements de ce WE mais on en est pas loin.