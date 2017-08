Jeudi 17 août 2017

Si vous aimez les festivals qui changent : le CNHC Fest qui se tien en Chine le 16 septembre prochain va voir défile 16 groupes de hardcore, 15 groupes chinois et un néo zélandais. On y retrouvera The Last Resort, The Last Choice, Blood Feud, Fighting Back, Unregenerate Blood, Spill Your Guts, Own Up, ...

L'affiche est à voir ici.