Vendredi 01 septembre 2017

Concours : Ce n'est pas un concert, mais Black Sabbath : The End Of The End, le film sur le dernier concert de Black Sabbath, sera projeté dans toutes les salles de cinéma Kinepolis le 28 septembre. Toutes les infos sont sur l'event FB. Pour l'occasion, les salles mettent en jeu 3x2 places pour la salle de votre choix ! Ca se passe ici !