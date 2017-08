Samedi 12 août 2017

Concours : Le Gibus accueille une date à ne pas manquer pour les amateurs de Hardcore puisque ce ne sont pas moins de quatre groupes qui viendront vous en mettre plein la vue le 21 août : Desolated, Jesus Piece, Wolfpack et The Worst Doubt. Toutes les infos sont disponibles sur l'event Facebook du concert et les places sont en vente ici. Pour l'occasion, tentez de remporter deux places juste ici.