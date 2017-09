Concerts du jour :

- All Them Witches passera par le Trabendo ce soir. La première partie sera assurée par The Ghost Wolves. Toutes les informations sont disponibles sur l'event Facebook et les préventes sont disponibles ici.

- We Insist! et Baron Crâne seront ce soir à Petit Bain (Paris). Ouverture des portes à 19H et toutes les infos sur le site de la salle.