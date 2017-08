Impureza sortira son (enfin) second album, La Caída De Tonatiuh, le 10 novembre via Season Of Mist. Voici la pochette et la tracklist. L’album a été enregistré et produit par Sylvain Biguet (Klone, Trepalium) et mixé par Bob Katz. Le morceau Leyenda Negra est en écoute dans la suite.