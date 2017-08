Necrovorous (Death Metal - Grèce) sortira son second opus, Plains Of Decay, le 29 septembre chez Dark Descent Records. Voici la pochette et la tracklist. Le titre éponyme est en écoute sur bandcamp.



01. The Sun Has Risen In A Land I No Longer See

02. Cherish The Sepulture

03. Eternal Soulmates

04. Plains Of Decay

05. Psychedelic Tribe Of Doom

06. Faces Of Addiction

07. Red Moon Rabies

08. Misery Loves Dead Company

09. Lost In A Burning Charnel Ground

10. The Noose Tightens