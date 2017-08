Jeudi 10 août 2017

Des paléontologues de la prestigieuse université de science d’Édimbourg viennent de trouver une nouvelle espèce préhistorique. Ayant vécu en plein milieu du jurassique il y a environ 164 millions d'années, cet impression prédateur de la famille des téléosaures, à laquelle nos crocodiles actuels sont affiliés, pouvait mesurer plus de six mètres.

"Quel rapport avec le metal ?" nous direz-vous. Et bien sachez, chers lecteurs, que ces brillants scientifiques ont eu l'idée de nommer cette créature Lemmysuchus en hommage au chanteur disparu de Motorhead.