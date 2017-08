Mercredi 09 août 2017 Crimfall (Viking Metal - Finlande) sortira Amain le 25 août chez Metal Blade Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. Eschaton

02. The Last Of Stands

03. Ten Winters Apart, Pt. 1: Far from Any Fate

04. Ten Winters Apart, Pt. 2: Song Of Mourn

05. Ten Winters Apart, Pt. 3: Sunder The Seventh Seal

06. Ten Winters Apart, Pt. 4: Dawn Without A Sun

07. Mother of Unbelievers

08. It's A Long Road

09. Wayward Verities

10. Until Falls The Rain



