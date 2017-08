Les suédois de Portrait (Heavy Metal) reviennent cette année avec Burn The World dont voici la pochette et la tracklist. Il sortira le 25 août via Metal Blade Records et le morceau Martyrs est en écoute par là.



01. Saturn Return (Intro)

02. Burn The World

03. Likfassna

04. Flaming Blood

05. Mine To Reap

06. Martyrs

07. Further She Rode

08. To Die For

09. Pure Of Heart