Mercredi 09 août 2017 Amberian Dawn (Power Metal - Finlande) sortira son prochain disque, Darkness Of Eternity, le 10 novembre chez Napalm Records. Voici la pochette et la tracklist.



01. I'm The One

02. Sky Is Falling

03. Dragonflies

04. Maybe

05. Golden Coins

06. Luna My Darling

07. Abyss

08. Ghostwoman

09. Breathe Again

10. Symphony Nr. 1, Part 2 - Darkness Of Eternity

11. Anyone (Bonus Track)

