Mardi 08 août 2017

Dans la suite vous trouverez une infographie sur les sites de streaming musicaux et les revenus pour les artistes indépendants. On pourra y voir le montant perçu pour chaque écoute, le nombre d'utilisateur et également le nombre d'écoute nécessaire pour gagner l'équivalent d'un SMIC (ricain), on y apprend que sur Napster il faut 90 000 écoutes pour y arriver, tandis que sur Spotify c'est 380 000 et Youtube 2.4 millions d'écoutes.

La source : Digital Music News.