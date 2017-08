Le prochain Enslaved se nommera E (un concept autour de la lettre latine E et de la rune Ehwaz, écrit M, qui signifie cheval). On retrouvera sur cet album Einar Kvitrafn Selvik de Wardruna, le flutiste Daniel Mage et la saxophoniste de jazz Kjetil Møster. Sortie prévue le 13 octobre.