Lundi 07 août 2017

Jamie Lenman, ex leader du groupe de Post Hardcore anglais Reuben, désormais en solo, sort un single, ”Hell In A Fast Car”, le 3e single de son nouvel et second album Devolver, qui sortira le 27 octobre prochain chez Big Scary Monsters. Les pré-commandes seront lancées ce jour par ici. Les plus rapides sur les pré-commandes recevront en plus de leur commande des gifts (et une chance de participer à un concert privé de Jamie Lenman). En attendant, le clip de "Hell Is A Fast Car" se regarde dans la suite.