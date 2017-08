Samedi 05 août 2017

Haemorrhage (Goregrind - Espagne) sortira We Are The Gore le 6 octobre chez Relapse Records. Il a été enregistré au Mpire Studio de Madrid par Alfredo et Javi Ustara puis masterisé par Brad Boatright (Obituary, Nails, Skinless). Voici la pochette et la tracklist. Une lyric vidéo pour le titre Nauseating Employments se visionne par là.





01. Nauseating Employments

02. Gore Gourmet

03. We Are The Gore

04. Transporting Cadavers

05. Bathed In Bile

06. The Cremator's Song

07. Medical Maniacs

08. Forensick Squad

09. Gynecrologist

10. Miss Phlebotomy

11. C.S.C. (Crime Scene Cleaners)

12. Prosector's Revenge

13. Organ Trader

14. Intravenous Molestation Of The Obstructionist Arteries (O-Pus Vii)

15. Artifacts Of The Autopsy (Bonus Track)