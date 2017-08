Complete Failure (Grindcore - US) a annoncé sa signature chez Season Of Mist pour la parution de Crossburner le 27 octobre. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau I Am The Gun est en écoute dans la suite.





01. Schadenfreude

02. Bimoral Narcotic

03. Man-Made Maker

04. Suicide Screed Of Total Invincibility

05. I Am The Gun

06. Rat Heart

07. Curse Of Birth

08. Demise Of The Underdog

09. Fist First, Second To None

10. Flight Of The Head Case

11. Soft White And Paid For

12. Oath Of Unbecoming

13. Misuse Abuse Reuse

14. A List With Names On It