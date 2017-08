Samedi 05 août 2017

Le compositeur américain Daniel Licht est décédé d'un cancer ce mercredi 2 août à l'âge de 60 ans. Devenu célèbre pour avoir composé la plupart des musiques de la série Dexter, dont le bien connu "Blood Theme", il a été très actif dans des styles musicaux sombres et angoissants. Son oeuvre pour le cinéma d'horreur entre 1990 et 2010 est pléthorique (Amityville, Children of the Corn, Hellraiser...), et ses récentes contributions à des bandes sons de jeux vidéo ont marquées de nombreux gamers (Silent Hill Downpour, Dishonored&Dishonored 2). RIP Dan.