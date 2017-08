Samedi 05 août 2017

Chronique : Get The Shot - Infinite Punishment : "La scène Hardcore de Québec City n'est clairement pas la plus réputée mais elle abrite néanmoins quelques beaux spécimens, tels que Get The Shot, créature à cinq têtes et machine à mosh-parts qui nous avait correctement remodelé le faciès avec No Peace in Hell, deuxième album euphorique, une distribution de bastos animée au son d'un crossover Thrash/Hardcore de darons. [...]"