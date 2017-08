Vendredi 04 août 2017

Interview : Les amateurs de Synthwave connaissent tous Perturbator et Carpenter Brut qui n'en finissent plus de faire parler d'eux en plus de truster les têtes d'affiches de bons nombres de festivals Metal. Mais l'on connait moins Fixions, pourtant tout aussi talentueux. Une productivité à en faire pâlir plus d'un, un excellent album intitulé Migration 2019 en 2016, une collaboration sur le jeux vidéo Mother Russia Bleeds, puis un retour cette année avec le tout aussi génial Genocity. On lui a posé quelques questions afin d'en apprendre d'avantage sur le projet et ça se lit par ici.