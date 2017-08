Mercredi 02 août 2017 Vulture (Speed / Thrash Metal - Allemagne) sortira son premier album, The Guillotine, le 25 août chez High Roller Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le morceau Vendetta se visionne par ici.

01. Vendetta

02. Clashing Iron

03. Triumph Of The Guillotine

04. Electric Ecstasy

05. Adrian's Cradle

06. (This Night Belongs) To The Dead

07. Paraphiliac

08. Cry For Death



