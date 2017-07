Mardi 01 août 2017

Abigor bosse actuellement sur le successeur de Leytmotif Luzifer paru en 2014, dont voici la pochette et la tracklist. Le groupe précise que l'album sera réalisé à l'ancienne, de manière minimaliste comme pour les années 90, donc sans guitares désaccordées et superposées, sans blast beats en continu et il sera concentré sur le thème du diable. Voici un extrait.