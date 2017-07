Samedi 29 juillet 2017

Les Foo Fighters avaient prévu une interruption d'un an pour laisser libre court aux projets de chacun (principalement Dave quand même non ?) Et bien au bout de six mois, c'est fini ! Dave Grohl a annoncé tout à l'heure Concrete and Gold, le neuvième album du groupe . Dave Grohl raconte " J'étais à un AirBnB en Californie, j'ai ramené une caisse de vin, je me suis assis en caleçon devant un micro et j'ai passé cinq jours à écrire. Je sentais que c'était le bon moment. J'ai été inspiré par ce qu'il se passe dans notre pays niveau politique, et personnellement par mon rôle de père et le fait d'être américain". Qu'il est fort ce Dave ! Concrete and Gold sortira le 15 septembre.