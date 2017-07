Rolling Stone a interrogé Mikael Åkerfeldt (Opeth) sur son Top 10 de ses albums de Metal favoris, c'est à découvrir dans la suite.

10. Lucifer’s Friend – Where the Groupies Killed the Blues

9. Deep Purple – Stormbringer

8. Yngwie J. Malmsteen – Rising Force

7. Entombed – Left Hand Path

6. King Diamond – Them

5. Morbid Angel – Altars of Madness

4. Led Zeppelin – Led Zeppelin II

3. Rainbow – Rising

2. Judas Priest – Sad Wings of Destiny

1. Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath