Jeudi 27 juillet 2017

Combo de photographes avec Gaël Hervé et Méo pour un retour en images sur la dernière Stoned Orgies en date qui nous a rendus les plus heureux de Nantes. Le Ferrailleur a hébergé une soirée d'anthologie, avec Twelve Boar, Mothership, Karma To Burn et Egypt qui nous ont régalé les oreilles le 4 juillet dernier. Ça se regarde ici.