Concerts du Jour :

- Malkavian, Deficiency et Heart Attack joueront à l'Espace Léo Ferré (Brest). Plus d'infos sur l'event FB.

- Pour la sortie de son nouvel album, Gravity effectue la release party de l'album ce soir à l'Antirouille de Montpellier avec Blazing War Machine et Elest.