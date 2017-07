Lundi 24 juillet 2017

Driving Spain Up A Wall, le nouvel EP de City Of Caterpillar s'écoute ici. Le morceau éponyme est le premier enregistrement des américains depuis 2002 mais n'est pas à proprement parler une nouvelle composition, ce morceau avait déjà pu être entendu en live en 2002-2003. La face B, As The Curtains Dim (little white lie) est, elle, issue des sessions d'enregistrement du 1er et unique album enregistré par la formation.