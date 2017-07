Le 19 juillet Nine Inch Nails a fait son retour sur scène après 3 ans. Lors de ce concert ils ont joué une reprise de David Bowie, "I Can't Give Anything".

Chose surprenante : un compte sur Soundcloud a publié ce remix quasi identique il y a 7 mois, le nom de ce compte : thisisthenumbernineteen (19, comme la date où il a été joué en live ?). D'ailleurs un autre compte Soundcloud poste il y a 6 mois un "Trent ?", Reznor s'amuserait-il avec le web encore une fois ?