Vendredi 21 juillet 2017

Fred Durst a déclaré, dans un live facebook, que le nouvel album de Limp Bizkit était dispo en ligne depuis 1 an 1/2 mais que personne ne l'avait encore trouvé. Pour les investigateurs qui souhaiterait mettre la main sur Stampede Of The Disco Elephants il a indiqué qu'il fallait "creuser" en faisant référence au jeu Dig Dug