Jeudi 20 juillet 2017

Les Guns N'Roses sont classé #2 dans les artistes ayant gagnés le plus d'argent en 2016 (le #1 étant Beyoncé à 62.1 millions de $), les Guns ont gagnés environ 42.3 millions de $ (!!!) via le streamming, les ventes et les tournées. Metallica est #15 (à 18.5 millions), Trans-Siberian Orchestra est #19, ACDC #21, Black Sabbath #29 et Def Leppard #38.

En gros ça va Axl pourra remplir sa piscine de champagne sans trop de problème cette année, on est soulagé.